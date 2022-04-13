Астронавты Crew Dragon прибыли на МКС

13:29 17 ноября Киев, Украина

В 06.00 по Киеву, космический корабль компании SpaceX Илона Маска, в авторежиме произвел стыковку с международной космической станцией (МКС).

На МКС прибыли трое астронавтов NASA — Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и их японский коллега Соити Ногути. Предполагается, что астронавты проведут на МКС около шести месяцев. Полет к МКС занял почти 27 часов. Отметим, что этот пилотируемый запуск для корабля Crew Dragon не первый. Полгода назад астронавты Боб Бенкен и Даг Хёрли уже летали на станцию. Теперь NASA планирует отправлять на МКС свои корабли на постоянной основе.

США не делали этого больше 9 лет, после прекращения программы Space Shuttle, которую официально закрыли в 2011 году. После этого астронавтов на орбиту многие годы доставляли российские корабли Союз. Как сообщал портал "Комментарии", Компания SpaceX выпустила онлайн-симулятор, который даст возможность пользователям попробовать свои силы в ручной стыковке с МКС с помощью симулятора системы управления космического корабля Crew Dragon. По заверениям разработчиков, это на самом деле будет довольно сложно.