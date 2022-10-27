Украинская ассоциация в Люксембурге собирает 10 млн евро на пожарные машины и "скорые" для Украины

Украинская ассоциация в Люксембурге LUkraine asbl начала международную кампанию по сбору средств для закупки 112 карет скорой помощи и пожарных машин для Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.
Основной целью кампании "Ukraine is calling" является призыв к европейцам принять участие в сборе 10 миллионов евро для поддержки украинских служб быстрого реагирования и неотложной помощи.
В начале планировалось закупить 100 спасательных машин, но количество было изменено на 112, поскольку это европейский номер экстренной помощи, что очень символично и понятно каждому, а также подходит для концепции телефонного звонка.
В рамках кампании планируют установку в центре города Эш-сюр-Альзет разбитой и расстрелянной машины скорой помощи, которая была специально для этого доставлена из Украины.
С заявлениями о поддержке кампании и Украины выступили представитель Европейской комиссии в Люксембурге доктор Анн Кальте, послы США, Чехии, Польши, Германии и Франции.
Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.
Основной целью кампании "Ukraine is calling" является призыв к европейцам принять участие в сборе 10 миллионов евро для поддержки украинских служб быстрого реагирования и неотложной помощи.
В начале планировалось закупить 100 спасательных машин, но количество было изменено на 112, поскольку это европейский номер экстренной помощи, что очень символично и понятно каждому, а также подходит для концепции телефонного звонка.
В рамках кампании планируют установку в центре города Эш-сюр-Альзет разбитой и расстрелянной машины скорой помощи, которая была специально для этого доставлена из Украины.
С заявлениями о поддержке кампании и Украины выступили представитель Европейской комиссии в Люксембурге доктор Анн Кальте, послы США, Чехии, Польши, Германии и Франции.
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