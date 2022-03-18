Арнольду Шварценеггеру успешно прооперировали сердце

09:08 24 октября Киев, Украина

Об успешной операции на сердце всемирно известный киноактер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сообщил в своем Twitter в пятницу, 23 октября. Шварценеггер рассказал, что врачи провели замену клапана аорты.

По его словам, хирургическое вмешательство проведено в клинике Кливленда (штат Огайо).

"Благодаря команде клиники в Кливленде у меня теперь новый аортальный клапан вдобавок к клапану легочной артерии после предыдущей операции. Я чувствую себя фантастически и уже прогулялся по Кливленду, осмотрев замечательные статуи в городе", – написал 73-летний актер.

К посту он прикрепил фото из больничной палаты и еще несколько фотографий с памятниками, сделанных во время прогулок по городу.

Аортальный клапан обеспечивает ток крови из левого желудочка сердца в аорту. Прекращение его нормального функционирования чревато тяжелыми кардиологическими последствиями. Для их предотвращения клапан меняют.

Напомним, в августе нынешнего года Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой. Его 30-летняя дочь Кэтрин родила первенца от своего 41-летнего супруга, голливудского актера Криса Пратта.

Также сообщалось, что Шварценеггер показал шпагат на кухонном столе.