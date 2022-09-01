Армия Тайваня впервые открыла огонь по беспилотникам Китая

20:02 30 августа Киев, Украина

Тайванские военные открыли огонь после вторжения китайских беспилотников у небольшого островка в округе Цзиньмэнь.

Об этом сообщает местное издание Focus Taiwan во вторник, 30 августа.



Солдаты, дислоцированные на заставе острова Ши, обнаружили беспилотный летательный аппарат, который летел в запретной зоне примерно в 200 метрах от заставы на высоте 30 метров, сообщает армейское командование обороны Цзиньмэнь.



Солдаты сначала выпустили предупредительные сигнальные ракеты. Командование описало свою четырехступенчатую процедуру реагирования на столкновения с беспилотниками.



Это первый случай, когда армия заявила об открытии огня в сторону китайского беспилотника.



Китай опубликовал ранее серию видеороликов, снятых гражданскими беспилотниками, на которых видно, как они летают рядом с военными наблюдательными пунктами и снимают их.



Министерство национальной обороны заявило: для того, чтобы справиться с растущей угрозой беспилотников в долгосрочной перспективе, начнется работа над защитной системой от дронов. Ее установят в следующем году в двух прибрежных округах Тайваня, расположенных неподалеку от побережья Китая - Цзиньмень и Ляньцзян.