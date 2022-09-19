Армия США защитит Тайвань в случае китайского вторжения - Байден

Войска США будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая.
Об этом заявил Байден в интервью CBS, Reuters, WP.
На вопрос, будут ли американские войска защищать остров, на который претендует Китай, Байден ответил: "Да, если на самом деле произойдет беспрецедентное нападение".
На просьбу уточнить, имеет ли он в виду, что "в отличие от Украины, сэр, американские войска - американские мужчины и женщины - будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения", Байден ответил: "Да".
Отмечается, что это заявление является самым откровенным заявлением Байдена по этому вопросу. Соединенные Штаты уже давно придерживаются политики, согласно которой они не дают четкого ответа на нападение на Тайвань в военном плане.
Как пишет Reuters, представитель Белого дома, которого попросили прокомментировать ситуацию, сказал, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.
На вопрос, будут ли американские войска защищать остров, на который претендует Китай, Байден ответил: "Да, если на самом деле произойдет беспрецедентное нападение".
На просьбу уточнить, имеет ли он в виду, что "в отличие от Украины, сэр, американские войска - американские мужчины и женщины - будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения", Байден ответил: "Да".
Отмечается, что это заявление является самым откровенным заявлением Байдена по этому вопросу. Соединенные Штаты уже давно придерживаются политики, согласно которой они не дают четкого ответа на нападение на Тайвань в военном плане.
Как пишет Reuters, представитель Белого дома, которого попросили прокомментировать ситуацию, сказал, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.
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