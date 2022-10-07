Армия США ликвидировали троих лидеров "Исламского государства"

Американские войска уничтожили троих высокопоставленных руководителей "Исламского государства" в ходе двух военных операций в Сирии в четверг, 6 октября.
Об этом сообщила газета The New York Times.
Отмечается, что ночные атаки нанесли "Исламскому государству" самый тяжелый удар с тех пор, как в начале февраля США ликвидировали лидера группировки Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курейши на северо-западе Сирии.
По словам официальных лиц, силы специальных операций США высадились с вертолетов на северо-востоке страны - возле села за пределами города Камышлы, и убили Раккана Вахида аль-Шаммари, который способствовал контрабанде оружия и боевиков для поддержки операций ИГ.
Кроме того, был ранен один из сообщников боевиков и двое захвачены. В ходе операции никто из американских военнослужащих и мирных жителей не пострадал.
Несколько часов спустя заместитель лидера "Исламского государства" в Сирии и человек, ответственный за дела группировки с заключенными, были убиты в результате удара американского беспилотника на севере страны.
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