Армия Пригожина без боя заняла Воронеж – Reuters

14:57 24 июня Киев, Украина

О серьезности намерений Евгения Пригожина говорит захват следующего города россии. Совершенно беспрепятственно все военные объекты и административные здания Воронежа перешли под контроль бойцов ЧВК Вагнер. Теперь "бунтарям" открыта дорога на Москву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в российских спецслужбах.

В сообщении говорится, что Воронеж постигла судьба Ростова, ныне находящегося под контролем армии Евгения Пригожина.

Военный преступник и пропагандист Игорь Гиркин также подтвердил вход ЧВК Вагнер в Воронеж "без сопротивления регулярной армии".

По его словам, это начало гражданской войны. Он считает, что захват Воронежа открывает дорогу бунтарям в Москву.

Напомним, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в ночь на субботу, 24 июня, опубликовал новое голосовое сообщение, в котором заявил, что его бойцы пересекли госграницу рф "во всех местах" и уже входят в Ростов.