Армия обороны Израиля усиливает атаки на сектор Газа

10:06 22 октября Киев, Украина

Израиль не отступает от своих военных планов в отношении ХАМАС. Как сообщает израильский новостной портал Ynet, военный кабинет чрезвычайного правительства в субботу, 21 октября, провел экстренное заседание по оценке ситуации вокруг сектора Газа. Издание подчеркивает, что проведение заседания в шаббат свидетельствует о срочности консультаций.

По информации Associated Press, армия обороны Израиля планирует усилить свои атаки на сектор Газа в рамках подготовки к следующему этапу войны с ХАМАС.

Отвечая на вопрос о возможном наземном вторжении в Газу, контрадмирал армии Израиля Дэниел Хагари сказал журналистам, что военные пытаются заранее создать оптимальные условия.

"Мы усилим наши атаки, чтобы минимизировать опасность для наших сил на следующих этапах войны. С сегодняшнего дня мы собираемся усилить атаки", – сказал Хагари.

Он повторил свой призыв к жителям города Газа направляться на юг ради своей безопасности.

Ранее сообщалось, что США и Израиль изучают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и привлечении правительств арабских стран после вытеснения из анклава террористического движения ХАМАС.