Армия обороны Израиля усиливает атаки на сектор Газа

Израиль не отступает от своих военных планов в отношении ХАМАС. Как сообщает израильский новостной портал Ynet, военный кабинет чрезвычайного правительства в субботу, 21 октября, провел экстренное заседание по оценке ситуации вокруг сектора Газа. Издание подчеркивает, что проведение заседания в шаббат свидетельствует о срочности консультаций.
По информации Associated Press, армия обороны Израиля планирует усилить свои атаки на сектор Газа в рамках подготовки к следующему этапу войны с ХАМАС.
Отвечая на вопрос о возможном наземном вторжении в Газу, контрадмирал армии Израиля Дэниел Хагари сказал журналистам, что военные пытаются заранее создать оптимальные условия.
Он повторил свой призыв к жителям города Газа направляться на юг ради своей безопасности.
Ранее сообщалось, что США и Израиль изучают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и привлечении правительств арабских стран после вытеснения из анклава террористического движения ХАМАС.
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