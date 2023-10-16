Армия обороны Израиля ликвидировала главу нацбезопасности ХАМАС

В Секторе Газа ликвидирован высокопоставленный командир ХАМАС Муэтаз Эйд, сообщили в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Также военнослужащие ЦАХАЛ заявили об уничтожении десятков военных штабов, ряда военных наблюдательных пунктов, а также нескольких пусковых установок для ракет, используемых террористическими организациями ХАМАС и Исламский джихад.
За день ЦАХАЛ атаковал около 250 военных объектов ХАМАС, большинство из которых находятся на севере сектора Газа. ЦАХАЛ продолжают атаковать террористические объекты в секторе Газа.
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