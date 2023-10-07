Армия Израиля начала антитеррористическую операцию против палестинского ХАМАСа

11:57 07 октября Киев, Украина

Сегодня, 7 октября, стало известно о массированной атаке на Израиль. Руководство "Бригад Изаддина аль-Касама" – военного крыла ХАМАС – заявило, что в сектор Газа доставлено не менее 35 израильских военных и гражданских.

"Боевики из сектора Газа въезжают на территорию Израиля и убивают мирных жителей ближайшего израильского города Сдерот", - написал в Telegram журналист Андрей Цаплиенко, выложивший фото из палестинских пабликов.

На улицах Сдерота много тел мирных жителей, убитых боевиками Хамаса.

В ответ армия обороны Израиля начала антитеррористическую операцию Железные мечи против палестинского движения ХАМАС. Об этом субботу, 7 октября, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Десяти истребителей ВВС сейчас атакуют цели террористической организации ХАМАС в секторе Газа в разных местах", – говорится в сообщении.

Местные СМИ пишут, что силы ЦАХАЛа готовы к отражению атак не только на юге, но и на севере страны. Очевидно, ожидается, что ливанская Хезболла поддержит ХАМАС.

Тем временем ракетные обстрелы израильской территории продолжаются. А военные продолжают операции по нейтрализации проникших на израильскую территорию палестинцев.

Позже в ХАМАС объявили, что начали операцию "Буря Аль-Аксы", а по Израилю запущено 5 тысяч ракет.