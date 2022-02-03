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В одном из заброшенных подземных



По словам представителя ЛНА генерал-майора Ахмед аль-Мисмари, группировка смогла “реанимировать” и привести в рабочее состояние большое количество российских баллистических ракет ОТРК Р-17 (“Скад-В”). Халиф Хафтар, на которого Кремль делает ставку, заявил, что ливанская нацармия "нашла" танки и баллистические ракеты времен СССР.В одном из заброшенных подземных арсеналов под руинами группировка якобы обнаружила в отличном состоянии 60 советских танков Т-62, находившихся на хранении десятки лет, а также другое военное имущество, включая боеприпасы и топливо.По словам представителя ЛНА генерал-майора Ахмед аль-Мисмари, группировка смогла “реанимировать” и привести в рабочее состояние большое количество российских баллистических ракет ОТРК Р-17 (“Скад-В”).

“СССР поставил в Ливию 200 ракет типа “Скад-В”. В настоящее время на складах в восточной части страны сохранилось 100 Р-17″, – заявил он, отметив, что теперь боевые возможности ЛНА резко возросли.

Также было “найдено” большое количество старомодных ракетных установок, минометов, стрелкового оружия, множество боеприпасов и военного снаряжения.

Недавно ЛНА стала обладателем боевого корабля. Предположительно, речь идет о сторожевике проекта 1159-ТР “Дельфин”, которому вернули ход. Теперь он базируется в порту Рас-Лануф. До свержения Муаммара Каддафи у Ливии было два таких корабля.

Похоже, группировка Хафтара перебрала успешный опыт “мирных жителей” “ЛДНР”, а по факту российских наемников, которые утверждают, что поставляемое РФ оружие на самом деле “выкапывают” в шахтах Донбасса.



Конфликт в Ливии остается нерешенным с начала Арабской весны в 2011 году. В настоящий момент в стране ведется вооруженный конфликт между двумя сторонами – Правительством национального согласия, легитимность которого признали ООН, НАТО, Евросоюз и другие международные структуры, и поддерживаемыми Египтом, ОАЭ и Францией незаконными вооруженными формированиями с востока Ливии, лидером которых является ливийский генерал Халифа Хафтар.



Хафтар именует возглавляемую им группировку “Ливийской национальной армией”. Костяк незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара составляют боевики из суданской военизированной группировки “Джанджавид”, имеющие весьма темное прошлое у себя на родине, мятежники из Чада, российские наемники из ЧВК “Вагнер”, и другие наемники.