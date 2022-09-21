Армии Китая пора готовиться к настоящим боевым действиям - Си Цзиньпин

17:50 21 сентября Киев, Украина

Глава Китая Си Цзиньпин поручил готовить армию к будущим войнам, для это проведут ее модернизацию, заявил Си Цзиньпин, выступая на конференции по национальной обороне и военной реформе в Пекине.

«Армии Китая пора готовиться к настоящим боевым действиям. Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, владеть новой ситуацией и понимать требования задач, сфокусироваться на подготовке к войнам, а также иметь мужество исследовать и вводить новшества», — заявил Си Цзиньпин.

Китайский председатель подчеркнул, что за последнее десятилетие армия страны претерпела значительные реформы . В конце 2015 года в стране был создан штаб Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК), ракетные войска НОАК и силы стратегической поддержки НОАК. В январе 2016 года Генштаб, Главное политическое управление, Главное управление тыла и Главное управление вооружений преобразовали в 15 новых организаций меньшего масштаба со своими целями и задачами. Региональные системы управления, действовавшие более 60 лет, были перераспределены в командования восточным, южным, западным, северным и центральным театрами военных действий.



В ходе реформы НОАК снизила свою численность на 300 000 человек, а ее сухопутные войска сократили количество армий с 18 до 13. Количество университетов и колледжей НОАК было сокращено с 74 до 43. Вместе с тем личный состав ВМФ и ракетных войск в стране вырос.



Накануне, 20 сентября, министр иностранных дел Китая Ван И допустил, что Пекин применит закон о территориальной целостности ради присоединения Тайваня. Эта норма, принятая в 2005 году, дает Пекину юридические основания использовать силовые методы против сторонников независимости Тайваня, а также в случае возможных попыток администрации Тайваня отделить остров от КНР. По словам Вана И, признание независимости Тайваня станет наименее мирным способом урегулировать проблему острова.



Одновременно китайский министр не согласился с тем, что длительные близкие взаимоотношения США с Китаем стали в итоге ошибкой.