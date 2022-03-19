Армения закончила подсчет голосов после парламентских выборов

08:26 21 июня Киев, Украина

В Армении сегодня ночью завершился подсчет 100 % голосов, на парламентских выборах победила партия Никола Пашиняна.



Об этом заявила Центральная избирательная комиссия Армении утром в понедельник, 21 июня, объявила результаты парламентских выборов после подсчёта 100% голосов.



Так, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает 53,92%, Блок Роберта Кочаряна Альянс



Эти три партии попадут в следующий парламент.



При этом партия Пашиняна не добрала 0,08% голосов, чтобы сформировать правительство.



На выборах проголосовали 1 млн 281 тысяча 911 человек - 49,4% избирателей. Об этом заявила Центральная избирательная комиссия Армении утром в понедельник, 21 июня, объявила результаты парламентских выборов после подсчёта 100% голосов.Так, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает 53,92%, Блок Роберта Кочаряна Альянс Армения - 21,04%, Блок Честь имею - 5,23%.Эти три партии попадут в следующий парламент.При этом партия Пашиняна не добрала 0,08% голосов, чтобы сформировать правительство.На выборах проголосовали 1 млн 281 тысяча 911 человек - 49,4% избирателей.



Как известно, всего в выборах приняли участие 25 партий и блоков. Для прохождения в парламент партии необходимо набрать минимум 5% голосов, блоку - 7%. Право голоса имели 2,5 миллионов человек.