Армения ратифицировала Римский устав, позволяющий арестовать путина

Парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС).
Как передает "Арменпресс", проект ратификации Римского статута был принят 60 голосами при 22 "против" и 0 воздержавшихся. Против проекта проголосовали фракции "Армения" и "Честь есть".
Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. Ранее Конституционный суд признал соответствующими Конституции обязательства, предусмотренные Римским статута МУС, подписанным 17 июля 1998 года. В 2022 году правительство обратилось по этому поводу в Конституционный суд.
Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. Ранее Конституционный суд признал соответствующими Конституции обязательства, предусмотренные Римским статута МУС, подписанным 17 июля 1998 года. В 2022 году правительство обратилось по этому поводу в Конституционный суд.
Что известно об ордере МУС на арест путина
17 марта 2023 г. Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента рф путина и российской уполномоченной по правам детей Марии Львовской-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации и перемещении украинских детей.
Если они выедут на территорию россии в страны, участвующие в МУС и ратифицировавшие Римский статут, их должны арестовать и передать в суд.
Представитель российского МИД Захарова заявила, что ордер МУС на арест путина «не будет иметь для россии никакого значения» , ведь страна не является участницей Римского статута и не обязана придерживаться решений МУС.
Главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что ордер на арест путина и Львово-Беловой, изданный Международным уголовным судом, не имеет срока давности.
17 марта 2023 г. Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента рф путина и российской уполномоченной по правам детей Марии Львовской-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации и перемещении украинских детей.
Если они выедут на территорию россии в страны, участвующие в МУС и ратифицировавшие Римский статут, их должны арестовать и передать в суд.
Представитель российского МИД Захарова заявила, что ордер МУС на арест путина «не будет иметь для россии никакого значения» , ведь страна не является участницей Римского статута и не обязана придерживаться решений МУС.
Главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что ордер на арест путина и Львово-Беловой, изданный Международным уголовным судом, не имеет срока давности.
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