Армения ратифицировала Римский устав, позволяющий арестовать путина

12:44 03 октября Киев, Украина

Парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС)

Как передает "Арменпресс", проект ратификации Римского статута был принят 60 голосами при 22 "против" и 0 воздержавшихся. Против проекта проголосовали фракции "Армения" и "Честь есть".



Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. Ранее Конституционный суд признал соответствующими Конституции обязательства, предусмотренные Римским статута МУС, подписанным 17 июля 1998 года. В 2022 году правительство обратилось по этому поводу в Конституционный суд.