Армения против Азербайджана: суд в Гааге провел первое слушание

12 октября Международный суд ООН в Гааге провел первое слушание по иску Армении против Азербайджана. Ереван, в частности, просит судей заставить Баку вывести войска из Нагорного Карабаха и разрешить перемещенным этническим армянам вернуться в регион.
Об этом сообщает Associated Press.
Армянская сторона призвала Международный суд Организации Объединенных Наций наложить новые временные меры на Азербайджан, чтобы предотвратить то, что лидер армянской юридической команды назвал "этнической чисткой" региона Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана.
Армения просит судей принять 10 "временных мер", направленных на защиту прав этнических армян из региона Нагорного Карабаха, который Азербайджан вернул себе в прошлом месяце после военной операции. В частности, от Азербайджана требуют вывести всех военных и сотрудников правоохранительных органов из всех гражданских учреждений Нагорного Карабаха.
Баку призвали содействовать доступу Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста к этническим армянам Нагорного Карабаха и воздерживаться от любых препятствий или проявлений расовой дискриминации.
Об этом сообщает Associated Press.
Армянская сторона призвала Международный суд Организации Объединенных Наций наложить новые временные меры на Азербайджан, чтобы предотвратить то, что лидер армянской юридической команды назвал "этнической чисткой" региона Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана.
Армения просит судей принять 10 "временных мер", направленных на защиту прав этнических армян из региона Нагорного Карабаха, который Азербайджан вернул себе в прошлом месяце после военной операции. В частности, от Азербайджана требуют вывести всех военных и сотрудников правоохранительных органов из всех гражданских учреждений Нагорного Карабаха.
Баку призвали содействовать доступу Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста к этническим армянам Нагорного Карабаха и воздерживаться от любых препятствий или проявлений расовой дискриминации.
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