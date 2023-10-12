Армения против Азербайджана: суд в Гааге провел первое слушание

"Азербайджан должен немедленно способствовать полному восстановлению в Нагорном Карабахе коммунальных услуг, включая подачу газа и электричества, и воздерживаться от срыва их в будущем. Азербайджану следует воздерживаться от принятия карательных мер против нынешних или бывших политических представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха", — судебном иске.