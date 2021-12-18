Армения просит соотечественников в РФ воздержаться от участия в несогласованных акциях

06:11 21 Июль Киев, Украина

Посольство Армении на территории Российской Федерации просит соотечественников, находящихся на территории России, не принимать участия в каких бы то ни было акциях, не согласованных в установленном законом порядке.

Кроме того, в дипмиссии указали на возможность получения бесплатной юридической помощи для армянских предпринимателей и импортеров, столкнувшихся с препятствиями в реализации товаров на территории России

Посольство Армении в Москве призвало соотечественников не поддаваться на провокационные действия и не участвовать в несогласованных акциях в связи с обострением армяно-азербайджанских отношений.

"Одновременно призываем наших соотечественников быть бдительными в связи со сложившейся ситуацией, не поддаваться возможным провокационным действиям, воздержаться от участия/организации несогласованных акций (со стороны отдельных лиц), ответных действий, связанных с известными событиями, а также держать постоянную связь с диппредставительством и общинными организациями, как и прежде, не допускать возможных нарушений законодательства РФ и сохранять бдительность по соблюдению требуемых санитарно-эпидемиологических норм в общественных местах", - говорится в сообщении на странице диппредставительства Армении в Facebook.

Кроме того, в посольстве указали на возможность получения бесплатной юридической помощи для армянских предпринимателей и импортеров, столкнувшихся с препятствиями в реализации товаров на территории России.

"Просим также руководствоваться исключительно официальной информацией. Еще раз выражаем нашу благодарность за сплоченность и поддержку нашим импортерам, которые оказались в затруднительной ситуации!" - заявили в армянском диппредставительстве.

В субботу посол Армении в РФ Вардан Тоганян сообщил, что дипломатическое представительство начало получать информацию от представителей компаний, которые экспортируют фрукты, водителей-экспедиторов о "неких административных препонах в торговом центре "Фуд сити" - невозможности въезда на территорию организации для большегрузных машин". В воскресенье дипломат заявил о нормализации ситуации с торговлей в Москве фруктами из Армении.