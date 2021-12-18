Армения просит соотечественников в РФ воздержаться от участия в несогласованных акциях

Посольство Армении на территории Российской Федерации просит соотечественников, находящихся на территории России, не принимать участия в каких бы то ни было акциях, не согласованных в установленном законом порядке.
Кроме того, в дипмиссии указали на возможность получения бесплатной юридической помощи для армянских предпринимателей и импортеров, столкнувшихся с препятствиями в реализации товаров на территории России
Посольство Армении в Москве призвало соотечественников не поддаваться на провокационные действия и не участвовать в несогласованных акциях в связи с обострением армяно-азербайджанских отношений.
Кроме того, в посольстве указали на возможность получения бесплатной юридической помощи для армянских предпринимателей и импортеров, столкнувшихся с препятствиями в реализации товаров на территории России.
В субботу посол Армении в РФ Вардан Тоганян сообщил, что дипломатическое представительство начало получать информацию от представителей компаний, которые экспортируют фрукты, водителей-экспедиторов о "неких административных препонах в торговом центре "Фуд сити" - невозможности въезда на территорию организации для большегрузных машин". В воскресенье дипломат заявил о нормализации ситуации с торговлей в Москве фруктами из Армении.
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