Армения отозвала представителя из ОДКБ: решение президента

Армения отозвала Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это решение было объявлено в указе, опубликованном президентом Армении Ваагном Хачатуряном во вторник, 5 сентября.
В документе отмечается, что решение о снятии с должности Виктора Биягова основано на предложении премьер-министра Никола Пашиняна и согласно статьям Конституции и закона о дипломатической службе.
Важно отметить, что Виктор Биягов занимал должность постоянного и полномочного представителя Армении в ОДКБ с ноября 2018 года. Кроме того, в других указах президента Биягов был назначен послом Армении в Нидерландах и постоянным представителем страны в Организации по запрещению химического оружия.
В документе отмечается, что решение о снятии с должности Виктора Биягова основано на предложении премьер-министра Никола Пашиняна и согласно статьям Конституции и закона о дипломатической службе.
Важно отметить, что Виктор Биягов занимал должность постоянного и полномочного представителя Армении в ОДКБ с ноября 2018 года. Кроме того, в других указах президента Биягов был назначен послом Армении в Нидерландах и постоянным представителем страны в Организации по запрещению химического оружия.
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