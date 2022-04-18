Армения открыла огонь по позициям азербайджанской армии, ранен военный 

11:30 20 июля Киев, Украина

Согласно информации Минобороны Азербайджана , вчера позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу со стороны Армении, в результате чего военнослужащий Азербайджана получил ранение.

"19 июля примерно в 23:40 (22:40 мск) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики. В результате обстрела военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Бадалли Рамал Бахлул оглу получил ранение в ногу", – говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, раненый госпитализирован.



В Минобороны также отметили, что ответным огнем противник был подавлен.