Армения открыла огонь по позициям азербайджанской армии, ранен военный
11:30 20 июля Киев, Украина
Согласно информации Минобороны Азербайджана
, вчера позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу со стороны Армении, в результате чего военнослужащий Азербайджана получил ранение.
"19 июля примерно в 23:40 (22:40 мск) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики. В результате обстрела военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Бадалли Рамал Бахлул оглу получил ранение в ногу", – говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, раненый госпитализирован.
В Минобороны также отметили, что ответным огнем противник был подавлен.
"В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", – добавили в Баку.
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