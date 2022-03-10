Армения отказывается от коньяка в обмен на 3 млн евро

07:43 11 Июнь Киев, Украина

10 июня правительство Армении утвердило финансовый механизм отказа от названия "коньяк" для своей алкогольной продукции и приступило к разработке нового названия.

Об этом сообщает PanArmenian.



Во Франции и ЕС в целом название "коньяк" является защищенным географическим наименованием и может применяться только в отношении отдельного вида бренди, который производится в департаменте Шампань на юго-востоке страны, где находится одноименный город.



Но еще раньше в некоторых странах, прежде всего на территории бывшего СССР, коньяком называли любой вид бренди независимо от места производства. Так возник, в частности, и армянский коньяк.



В ноябре 2017 ЕС и Армения подписали Соглашение о комплексном расширении партнерства, которое, среди прочего, регулировало и использования названия "коньяк". Соглашение вступило в силу 1 марта 2021, а 10 июня армянское правительство утвердило финансовый механизм ее воплощения.



В частности, для плавной отказа от "коньяка" ЕС выделит Армении три миллиона евро в рамках Европейского инструмента соседства. Эти деньги пойдут, в частности, на разработку нового названия для армянского алкоголя и его рекламу как внутри, так и вне страны.



Переходный период составит 14 лет для внутреннего рынка и 25 - для экспорта.