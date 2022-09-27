Армения отказалась участвовать в учениях стран ОДКБ

09:06 27 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает издание Infocom со ссылкой на заявление министерства обороны страны. Сославшись на сложную ситуацию на границе с Азербайджаном , правительство Армении отказалось принимать участие в учениях ОДКБ «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022», «Эшелон-2022».Об этом сообщает издание Infocom со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

«Принимая во внимание сложившуюся в результате осуществленной Азербайджаном агрессии ситуацию на армяно-азербайджанской границе, министерство обороны РА, исходя из поставленных перед ВС РА задач, приняло решение воздержаться от участия подразделений ВС РА в проводимых в Казахстане в рамках ОДКБ учениях», — отметили в ведомстве.

Ранее власти Армении остались недовольны реакцией ОДКБ на обострение конфликта с Азербайджаном, которое началось 13 сентября. Тогда премьер Армении Никол Пашинян обратился за военной помощью к россии и ОДКБ по статье 4 устава организации, согласно которой агрессия против одной страны рассматривается как нападение на всех членов блока. В ответ блок лишь выразил «крайнюю озабоченность складывающейся ситуацией».

«Наши ожидания не оправдываются. Нам, будучи в постоянном контакте с народом, будет сложно ему объяснить, почему ОДКБ не предпринимает предусмотренных мер. Естественно, мы сделали, делаем и будет делать выводы», — сказал спикер парламента Армении Ален Симонян.

Он также напомнил о существовании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, поэтому Ереван ждал более ощутимой поддержки, чем «заявления или отрывочные половинчатые слова».



Напомним, в ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана начались боевые действия. Стороны обвинили друг друга в обострении ситуации — Ереван заявил об обстрелах юго-восточной границы, Баку обвинил соседа в минировании путей снабжения. Два дня спустя стороны договорились прекратить огонь.