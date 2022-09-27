Армения отказалась участвовать в учениях стран ОДКБ

Сославшись на сложную ситуацию на границе с Азербайджаном, правительство Армении отказалось принимать участие в учениях ОДКБ «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022», «Эшелон-2022».
Об этом сообщает издание Infocom со ссылкой на заявление министерства обороны страны.
Об этом сообщает издание Infocom со ссылкой на заявление министерства обороны страны.
Ранее власти Армении остались недовольны реакцией ОДКБ на обострение конфликта с Азербайджаном, которое началось 13 сентября. Тогда премьер Армении Никол Пашинян обратился за военной помощью к россии и ОДКБ по статье 4 устава организации, согласно которой агрессия против одной страны рассматривается как нападение на всех членов блока. В ответ блок лишь выразил «крайнюю озабоченность складывающейся ситуацией».
Он также напомнил о существовании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, поэтому Ереван ждал более ощутимой поддержки, чем «заявления или отрывочные половинчатые слова».
Напомним, в ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана начались боевые действия. Стороны обвинили друг друга в обострении ситуации — Ереван заявил об обстрелах юго-восточной границы, Баку обвинил соседа в минировании путей снабжения. Два дня спустя стороны договорились прекратить огонь.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии