Армения отказалась проводить военные учения ОДКБ на ее территории

В Министерстве обороны Армении считают нецелесообразным проводить на своей территории военные учения Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят, в частности, беларусь и россия.
Речь идет о запланированных учениях "Нерушимое братство - 2023". Кроме Армении, в ОДКБ также входят россия, беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
Премьер-министр также подчеркнул, что "краеугольным камнем" в процессе становления Армении было представление о том, что Российская Федерация является союзником номер один в сфере безопасности Армении и гарантом безопасности.
Пашинян также подчеркнул, что Азербайджан "перешел красные линии, которые существуют де-юре и являются зоной ответственности ОДКБ". По его словам, Ереван не видит, чтобы организация, членами которой также являются Азербайджан и рф, выполняла свои основные функции по Армении.
Спикер президента рф дмитрий песков сказал журналистам, что москва уточнит позицию Еревана, сообщает российская служба BBC.
В то же время он не конкретизировал, какие вопросы «являются очень сложными» и не упомянул Нагорный Карабах и претензии Еревана к российским миротворцам.
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