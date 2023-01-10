Армения отказалась проводить военные учения ОДКБ на ее территории

16:21 10 января Киев, Украина

В Министерстве обороны Армении считают нецелесообразным проводить на своей территории военные учения Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят, в частности, беларусь и россия.

"Министр обороны Республики Армения в письменном виде проинформировал объединенный штаб ОДКБ , что мы не считаем целесообразным проведение таких военных учений на территории Республики Армения в этой ситуации. В этом году эти военные учения не состоятся", - заявил армянский премьер Никол Пашинян на пресс-конференции, 10 января, слова которого цитирует издание News.am.

Речь идет о запланированных учениях "Нерушимое братство - 2023". Кроме Армении, в ОДКБ также входят россия, беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.



Премьер-министр также подчеркнул, что "краеугольным камнем" в процессе становления Армении было представление о том, что Российская Федерация является союзником номер один в сфере безопасности Армении и гарантом безопасности.

"Когда произошли майские события 2021 года на участке Сотк – Хознавар, вторжение на суверенную территорию Республики Армения, мы, естественно, ожидали наших партнеров конкретных действий. В ответ на наши запросы и обращения мы получили замечания, согласно которым границы между Арменией и Азербайджаном не демаркированы", - напомнил он.

Пашинян также подчеркнул, что Азербайджан "перешел красные линии, которые существуют де-юре и являются зоной ответственности ОДКБ". По его словам, Ереван не видит, чтобы организация, членами которой также являются Азербайджан и рф, выполняла свои основные функции по Армении.



Спикер президента рф дмитрий песков сказал журналистам, что москва уточнит позицию Еревана, сообщает российская служба BBC.

"В любом случае Армения — это наш очень близкий союзник, мы будем продолжать диалог, включая те вопросы, которые сейчас очень сложны", — заявил песков.

В то же время он не конкретизировал, какие вопросы «являются очень сложными» и не упомянул Нагорный Карабах и претензии Еревана к российским миротворцам.