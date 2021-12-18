Армения ограничила вещание иностранных телеканалов

18:25 05 Август Киев, Украина

Правительство Армении приняло закон "Об аудиовизуальных медиа", который ограничит трансляцию зарубежных телеканалов. 
 
Об этом сообщила пресс-служба главы государства в среду, 5 августа.

Отмечается, что данный закон был принят парламентом 16 июля. Согласно документу, зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс исключительно на основании межгосударственного договора.

Ограничения касаются в том числе и российских телеканалов.

Ранее глава Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян заявлял, что доминирование иностранных вещателей в кабельных сетях угрожает информационной и языковой безопасности страны.
"Насколько иностранные вещатели со своей повесткой - неважно, американские, российские, китайские или французские - влияют на информационную и языковую безопасность, можете сами составить мнение. Насколько это содействует нашей языковой безопасности, когда из 400 программ в кабельных сетях Армении около 320 транслируются на иностранных языках?" - заявлял Акопян в парламенте.
Глава Нацкомиссии отметил, что беседовал по данному вопросу с российскими коллегами.
"Естественно, есть разногласия и различные подходы. Но постепенно мы формируем информационную модель совместного существования. И никаких проблем у нас с ними нет. Роскомнадзор согласился подписать с комиссией меморандум, который решает множество вопросов", - сказал Акопян.
 