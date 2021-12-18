Армения ограничила вещание иностранных телеканалов

Правительство Армении приняло закон "Об аудиовизуальных медиа", который ограничит трансляцию зарубежных телеканалов.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства в среду, 5 августа.
Отмечается, что данный закон был принят парламентом 16 июля. Согласно документу, зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс исключительно на основании межгосударственного договора.
Ограничения касаются в том числе и российских телеканалов.
Ранее глава Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян заявлял, что доминирование иностранных вещателей в кабельных сетях угрожает информационной и языковой безопасности страны.
Отмечается, что данный закон был принят парламентом 16 июля. Согласно документу, зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс исключительно на основании межгосударственного договора.
Ограничения касаются в том числе и российских телеканалов.
Ранее глава Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян заявлял, что доминирование иностранных вещателей в кабельных сетях угрожает информационной и языковой безопасности страны.
Глава Нацкомиссии отметил, что беседовал по данному вопросу с российскими коллегами.
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