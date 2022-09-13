Армения официально обратилась к рф за военной помощью после обострения на границе с Азербайджаном

10:34 13 сентября Киев, Украина

Ереван просит москву задействовать положение Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Также Армения обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совет Безопасности ООН.





В Ереване назвали действия



В свою очередь Минобороны Азербайджана обвиняет Армению в провокации и атаке на военные объекты. По данным военного ведомства, Армения сосредоточила наступательные вооружения, тяжелую артиллерию и живую силу вдоль границ. Также в Баку утверждают, что армянские диверсанты заминировали пути снабжения армии Азербайджана. После обстрела позиций и баз на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов Баку пытается «заглушить огневые точки и не допустить расширения масштабов военного конфликта». При этом заявления о вторжении на территорию Армении в азербайджанском Минобороны назвали абсурдными.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту рф владимиру путину и назвал действия азербайджанской стороны неприемлемыми. После Пашинян созвонился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеным. Макрон подчеркнул необходимость добиться деэскалации, а Блинкен призвал немедленно прекратить боевые действия, отметив, что военного решения конфликта Армении и Азербайджана быть не может. По состоянию на 7:00 мск утра обстрелы армянских территорий не прекратились. Азербайджанские СМИ утверждают, что Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня сегодня с 9 утра.



Согласно соглашению ОДКБ, нападение на Армению приравнивается к нападению на членов Договора: россию, беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Но Азербайджан отрицает нанесение ударов по Армении. Обострение произошло в районе сухопутного коридора в Нахичевань – анклав Азербайджана, отделенный от республики территорией Армении. Из-за близости Нахичевани к Турции анклав представляет для Баку особый интерес. Об этом говорится в Telegram-канале правительства республики.В Ереване назвали действия Азербайджана «агрессивными» и направленными «против суверенной территории Армении». По данным Минобороны Армении, в ночь на 13 сентября войска Азербайджана из артиллерии и крупнокалиберного оружия обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке республики – Сотка, Горис и Джермук. Удары пришлись как по военным, так и по гражданским объектам. После обстрелов есть погибшие и раненные.В свою очередь Минобороны Азербайджана обвиняет Армению в провокации и атаке на военные объекты. По данным военного ведомства, Армения сосредоточила наступательные вооружения, тяжелую артиллерию и живую силу вдоль границ. Также в Баку утверждают, что армянские диверсанты заминировали пути снабжения армии Азербайджана. После обстрела позиций и баз на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов Баку пытается «заглушить огневые точки и не допустить расширения масштабов военного конфликта». При этом заявления о вторжении на территорию Армении в азербайджанском Минобороны назвали абсурдными.Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту рф владимиру путину и назвал действия азербайджанской стороны неприемлемыми. После Пашинян созвонился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеным. Макрон подчеркнул необходимость добиться деэскалации, а Блинкен призвал немедленно прекратить боевые действия, отметив, что военного решения конфликта Армении и Азербайджана быть не может. По состоянию на 7:00 мск утра обстрелы армянских территорий не прекратились. Азербайджанские СМИ утверждают, что Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня сегодня с 9 утра.Согласно соглашению ОДКБ, нападение на Армению приравнивается к нападению на членов Договора: россию, беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Но Азербайджан отрицает нанесение ударов по Армении. Обострение произошло в районе сухопутного коридора в Нахичевань – анклав Азербайджана, отделенный от республики территорией Армении. Из-за близости Нахичевани к Турции анклав представляет для Баку особый интерес.

Смертельный шпагат для путина и россии



Если путин, задействует ОДКБ и начнет войну с Азербайджаном, а по факту с Эрдоганом то таким образом сам откроет второй фронт против себя…Такой сценарий маловероятен, из-за того, что путин как огня боится своего партнера Эрдогана.



Если же кремль и соответственно ОДКБ проигнорируют Армению, то навсегда потеряют свое влияние и военную базу в этой южнокавказской республике, толкнув ее на поиск новых надежных союзников… например США.