Армения объявила, что договорилась с Азербайджаном о прекращении огня

10:02 15 сентября Киев, Украина

Армения и Азербайджан на второй день обострения конфликта договорились прекратить огонь на армяно-азербайджанской границе.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Он подчеркнул, что этого удалось достичь «при вовлеченности международного сообщества».



Военные действия на границе Армении и Азербайджана начались в ночь на вторник, 13 сентября. Азербайджан обвинил армянских военных в минировании путей снабжения азербайджанской армии. Армения, в свою очередь, заявила об ударах со стороны Баку по приграничным районам, которые не относятся к Нагорному Карабаху. Также, по данным Еревана, азербайджанская армия пыталась прорваться через армянскую границу.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян запросил военной помощи у путина, а также обратился в ОДКБ для «восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил с территории Армении». Обращение в ОДКБ было оформлено по статье 4 устава Организации, которая приравнивает агрессию против одного участника Договора к нападению на всех.



Но ОДКБ выразила «обеспокоенность» и принесла «соболезнования» Армении, которая потеряла 105 человек убитыми. В зону конфликта вместо военных союзных сил отправили делегацию ОДКБ во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем.



МИД россии заявил, что достиг со сторонами договоренности о прекращении огня еще в среду, 13 сентября. Но достижение российских дипломатов не продержалось и суток – в этот же день последовали ракетно-артиллерийские обстрелы со стороны Азербайджана. В том числе под обстрел попал автомобиль ФСБ россии, который выполнял «гуманитарную миссию».



После отказа россии оказать военную помощь и бездействия ОДКБ премьер-министр Никол Пашинян приготовился ввести военное положение в Армении.

«Мы постоянно оцениваем ситуацию и обсуждаем необходимость такого решения», – сказал он накануне. Также он отметил, что готов принимать «тяжелые решения» ради мира, в том числе подписать некий документ.

«Народ даже может решить отстранить нас от власти. Но мы будем благодарны, если в результате этого Армения получит длительный мир и безопасность на площади 29 800 квадратных километров. Я четко заявляю: то решение, которое это обеспечит, я подпишу», – сказал Пашинян.

Это спровоцировало стихийные митинги в Ереване с требованием отставки премьера. После Пашинян заверил народ, что не будет идти на территориальные уступки Азербайджану.



В Азербайджане, между тем, предложили Еревану гуманитарное прекращение огня.