Армения обратилась в ЕСПЧ за помощью

15:14 27 Май Киев, Украина

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило заявление от правительства Армении с просьбой обеспечить защиту прав взятых Азербайджаном в плен армянских военных.

Об этом сообщает ТАСС в четверг, 27 мая.



"Мы очень эффективно работаем с нашими российскими партнерами, как вы знаете, министр обороны и замначальника Генштаба ВС находятся в Москве", – сказал в приграничном селе Кут Гегаркуниской области местным жителям и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос местного жителя, что делают РФ и ОДКБ для разрешения ситуации на границе с Азербайджаном.



Также правительство Армении обратилось в ЕСПЧ с требованием обеспечить защиту прав взятых Азербайджаном в плен армянских военных.



"Цель обращения – обеспечить права пленных военных на жизнь и свободу от пыток, гарантированные Европейской конвенцией о правах человека", – сообщает пресс-служба представительства Армении в ЕСПЧ.



Напомним, в Баку заявили, что шесть армянских военных были взяты в плен при попытке перехода на территорию Азербайджана. Также армяне проводили работу по минированию на дороге снабжения, ведущей к позициям азербайджанской армии.



В свою очередь Никол Пашинян обвинил Азербайджан в похищении шестерых армянских военных.