Армения: из-за протестов сотрудников Минобороны эвакуировали вертолетами

18:33 09 Апрель Киев, Украина

Родители и близкие военнослужащих, пропавших без вести и оказавшихся в плену в ходе карабахской войны, второй день продолжают блокаду здания Минобороны Армении.

Об этом сообщает Спутник Армения.

С четверга родители пропавших без вести военнослужащих в Карабахе блокируют входы в здание Министерства обороны Армении.



Также они перекрыли автотрассы Гюмри-Ереван, Гюмри-Ванадзор и железнодорожное сообщение Ереван-Гюмри. Протестующие требуют предоставить информацию о ходе поисковых работ и возвращения военнопленных. Власти Армении не сообщают о количестве пропавших без вести и количестве пленных военнослужащих Армении.





Акция началась утром 8 апреля: родные без вести пропавших перекрыли автомобилями все входы и выходы здания Министерства обороны. Переговоры с участниками акции вели полицейские, призывавшие граждан разблокировать здание ведомства. Из оцепленного здания на вертолете эвакуировали часть женщин.

"Мы останемся здесь, дома нам делать нечего. Мы здесь со вчерашнего дня, потому что нас никто не принимал. Если бы они приложили достаточно усилий, наши дети были бы сейчас с нами", - сказал мужчина.

На слухи о том, что азербайджанская сторона не выдала пленных, мужчина отметил, что точно так же власти Армении не должны были отдавать Баку не захваченный ВС Азербайджана Карвачар: район должны были сдать хотя бы в обмен на всех пленных.

Мужчина сообщил, что с 14 октября ничего не знает о судьбе своего единственного 18-летнего сына. На момент начала войны парень служил всего два месяца. После 14 октября с азербайджанского номера позвонили и сказали, что солдат у них. Он подчеркнул, что остальных подробностей не сообщает, их он уже предоставил в Службу нацбезопасности (СНБ).

К протестующим также вышел глава полиции Ваге Казарян. Он предложил группе из 10 человек пройти в здание оборонного ведомства, однако родители отказались и потребовали, чтобы приняли всех.

Накануне армянские власти сообщили о том, что из Баку в Ереван направляется очередной самолет с группой военнопленных.

Однако самолет прибыл в Ереван без военнопленных. При этом российская сторона еще до прибытия самолета не подтверждала факт обмена пленными. Позже командующий миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов назвал сообщения об ожидаемом прибытии из Баку армянских военнопленных провокацией.