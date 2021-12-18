Армения: из-за протестов сотрудников Минобороны эвакуировали вертолетами

Родители и близкие военнослужащих, пропавших без вести и оказавшихся в плену в ходе карабахской войны, второй день продолжают блокаду здания Минобороны Армении.
Об этом сообщает Спутник Армения.
С четверга родители пропавших без вести военнослужащих в Карабахе блокируют входы в здание Министерства обороны Армении.
Также они перекрыли автотрассы Гюмри-Ереван, Гюмри-Ванадзор и железнодорожное сообщение Ереван-Гюмри. Протестующие требуют предоставить информацию о ходе поисковых работ и возвращения военнопленных. Власти Армении не сообщают о количестве пропавших без вести и количестве пленных военнослужащих Армении.
Акция началась утром 8 апреля: родные без вести пропавших перекрыли автомобилями все входы и выходы здания Министерства обороны. Переговоры с участниками акции вели полицейские, призывавшие граждан разблокировать здание ведомства. Из оцепленного здания на вертолете эвакуировали часть женщин.
На слухи о том, что азербайджанская сторона не выдала пленных, мужчина отметил, что точно так же власти Армении не должны были отдавать Баку не захваченный ВС Азербайджана Карвачар: район должны были сдать хотя бы в обмен на всех пленных.
Мужчина сообщил, что с 14 октября ничего не знает о судьбе своего единственного 18-летнего сына. На момент начала войны парень служил всего два месяца. После 14 октября с азербайджанского номера позвонили и сказали, что солдат у них. Он подчеркнул, что остальных подробностей не сообщает, их он уже предоставил в Службу нацбезопасности (СНБ).
К протестующим также вышел глава полиции Ваге Казарян. Он предложил группе из 10 человек пройти в здание оборонного ведомства, однако родители отказались и потребовали, чтобы приняли всех.
Накануне армянские власти сообщили о том, что из Баку в Ереван направляется очередной самолет с группой военнопленных.
Однако самолет прибыл в Ереван без военнопленных. При этом российская сторона еще до прибытия самолета не подтверждала факт обмена пленными. Позже командующий миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов назвал сообщения об ожидаемом прибытии из Баку армянских военнопленных провокацией.
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