Армения и Азербайджан: согласованы принципы для установления мира

17:53 30 октября Киев, Украина

Армянский премьер-министр Никол Пашинян объявил, что были согласованы три основных принципа, которые направлены на установление мира и нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.



В ходе своего выступления в парламенте он подчеркнул, что если обе стороны будут придерживаться этих принципов, то возможно подписание соглашения о мире и урегулировании отношений.



Армения представила следующие три основных принципа: