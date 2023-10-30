Армения и Азербайджан: согласованы принципы для установления мира

17:53 30 октября Киев, Украина

Армянский премьер-министр Никол Пашинян объявил, что были согласованы три основных принципа, которые направлены на установление мира и нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

В ходе своего выступления в парламенте он подчеркнул, что если обе стороны будут придерживаться этих принципов, то возможно подписание соглашения о мире и урегулировании отношений.

Армения представила следующие три основных принципа:
  • Взаимное признание территориальной целостности: Учитывая, что территория Армении составляет 29,8 тысяч квадратных километров, а Азербайджана - 86,6 тысяч квадратных километров, стороны должны признать и уважать территориальную целостность друг друга.

  • Политическая основа: Алма-Атинская декларация 1991 года должна стать политической основой для проведения делимитации и последующей демаркации государственной границы между двумя странами.

  • Открытость региональных коммуникаций: Стороны должны содействовать открытию всех региональных коммуникаций на основе взаимного уважения суверенитета, юрисдикции и законодательства своих стран.