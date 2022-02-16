10:14 28 Сентябрь Киев, Украина

Утром 27 сентября власти Армении сообщили, что Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха. Одновременно с этим и в Азербайджане заявили, что Армения начала боевые действия, и отметили, что их войска начали контрнаступательную операцию по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

В результате чего, сегодня утром, 28 сентября и Армения и Азербайджан объявили военное положение и мобилизацию.



По состоянию на утро 28 сентября бои в районе Нагорного Карабаха продолжаются.



В связи с объявлением военного положения в Армении из-за обострения ситуации в районе Нагорного Карабаха больницы страны прекратили плановый прием пациентов.



Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, сообщает пресс-служба Минздрава страны.



«Будут проводиться только реанимационные мероприятия и прием пациентов, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи и госпитализации», — говорится в сообщении министерства.



Пациентов, которые сейчас получают медицинскую помощь в стационаре, выпишут после оценки их состояния здоровья с последующим амбулаторным лечением.



Напомним, утром 27 сентября власти Армении сообщили, что Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха.



Одновременно в Азербайджане заявили, что Армения начала боевые действия, и отметили, что их войска начали контрнаступательную операцию по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.



В Азербайджане также объявили военное положение на всей территории страны.



По состоянию на утро 28 сентября бои в районе Нагорного Карабаха продолжаются.