Утром 27 сентября власти Армении сообщили, что Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха. Одновременно с этим и в Азербайджане заявили, что Армения начала боевые действия, и отметили, что их войска начали контрнаступательную операцию по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.
В результате чего, сегодня утром, 28 сентября и Армения и Азербайджан объявили военное положение и мобилизацию.
По состоянию на утро 28 сентября бои в районе Нагорного Карабаха продолжаются.
В связи с объявлением военного положения в Армении из-за обострения ситуации в районе Нагорного Карабаха больницы страны прекратили плановый прием пациентов.
Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, сообщает пресс-служба Минздрава страны.
«Будут проводиться только реанимационные мероприятия и прием пациентов, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи и госпитализации», — говорится в сообщении министерства.
Пациентов, которые сейчас получают медицинскую помощь в стационаре, выпишут после оценки их состояния здоровья с последующим амбулаторным лечением.
Напомним, утром 27 сентября власти Армении сообщили, что Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха.
Одновременно в Азербайджане заявили, что Армения начала боевые действия, и отметили, что их войска начали контрнаступательную операцию по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.
В Азербайджане также объявили военное положение на всей территории страны.
По состоянию на утро 28 сентября бои в районе Нагорного Карабаха продолжаются.
По состоянию на утро 28 сентября бои в районе Нагорного Карабаха продолжаются.
В связи с объявлением военного положения в Армении из-за обострения ситуации в районе Нагорного Карабаха больницы страны прекратили плановый прием пациентов.
Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, сообщает пресс-служба Минздрава страны.
«Будут проводиться только реанимационные мероприятия и прием пациентов, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи и госпитализации», — говорится в сообщении министерства.
Пациентов, которые сейчас получают медицинскую помощь в стационаре, выпишут после оценки их состояния здоровья с последующим амбулаторным лечением.
Напомним, утром 27 сентября власти Армении сообщили, что Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха.
Одновременно в Азербайджане заявили, что Армения начала боевые действия, и отметили, что их войска начали контрнаступательную операцию по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.
В Азербайджане также объявили военное положение на всей территории страны.
По состоянию на утро 28 сентября бои в районе Нагорного Карабаха продолжаются.
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