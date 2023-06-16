Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение 1 июня

17:45 26 мая Киев, Украина





Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление посла Азербайджана во Франции Лейлы Абдуллаевой. Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха, когда президенты обеих стран встретятся на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдове, который состоится на следующей неделе.Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление посла Азербайджана во Франции Лейлы Абдуллаевой.

"Мы надеемся, что 1 июня в Кишиневе, наконец, будет подписан мирный договор. Это исторический момент и импульс, который нельзя упустить", — заявила журналистам Лейла Абдуллаева.

По данным дипломатических источников, ожидается, что на полях саммита ЕПС президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут переговоры на высшем уровне с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.



Второй саммит Европейского политического сообщества пройдет 1-2 июня в Молдавии. В нем примут участие лидеры стран-членов ЕС и 17 других стран, а также главы европейских структур. Первый саммит ЕПС прошел в Праге 6-7 октября прошлого года.