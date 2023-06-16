Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение 1 июня

Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха, когда президенты обеих стран встретятся на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдове, который состоится на следующей неделе.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление посла Азербайджана во Франции Лейлы Абдуллаевой.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление посла Азербайджана во Франции Лейлы Абдуллаевой.
По данным дипломатических источников, ожидается, что на полях саммита ЕПС президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут переговоры на высшем уровне с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.
Второй саммит Европейского политического сообщества пройдет 1-2 июня в Молдавии. В нем примут участие лидеры стран-членов ЕС и 17 других стран, а также главы европейских структур. Первый саммит ЕПС прошел в Праге 6-7 октября прошлого года.
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