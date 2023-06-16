Армения и Азербайджан достигли соглашения о взаимном признании территориальной целостности - Пашинян

Армения и Азербайджан достигли важного соглашения о взаимном признании территориальной целостности, сообщает российское агентство ТАСС, ссылаясь на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Такое заявление Пашинян сделал во время выступления на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета.
Он также отметил обеспечение прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха "в рамках международного механизма".
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления заявил, что "у них нет территориальных претензий с Арменией", хотя оба лидера и поспорили по ситуации в Лачинском коридоре, который, как сказал армянский премьер, "захватили азербайджанские силы" и добавил, что возможность выхода на мирное соглашение есть.
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