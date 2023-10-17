Армения готова к мирному договору с Азербайджаном - Пашинян

Армения подтвердила свою готовность к заключению мирного договора с Азербайджаном до конца 2023 года. Эту информацию сообщил премьер-министр Никол Пашинян в ходе своего выступления перед Европарламентом.
Премьер-министр Армении подчеркнул, что Ереван готов заключить мирное соглашение, которое будет основываться на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности обеих стран. Он также отметил, что соглашение должно обеспечивать открытие транспортных коммуникаций, при условии соблюдения суверенитета тех стран, через территории которых они проходят.
По словам Пашиняна, Армения готова открыть Мегринскую железную дорогу, но исключает ее использование как экстерриториального коридора. Однако он также выразил опасения относительно возможности того, что президент Азербайджана Ильхам Алиев может использовать вопрос об экстерриториальном коридоре как повод для новой агрессии против Армении и захвата ее территорий.
Премьер-министр Армении также обратился к европейским парламентариям с просьбой о поддержке в процессе урегулирования конфликта в регионе. Он отметил, что формальные союзники Армении не оказали помощи в решении вопросов безопасности, даже в тяжелые моменты, когда множество армян были вынуждены бежать из Нагорного Карабаха в Армению после азербайджанской агрессии. Эти союзники, по словам Пашиняна, не только не предоставили поддержку, но также высказывали публичные призывы к изменению власти в Армении и свержению демократического правительства.
Премьер-министр Армении подчеркнул, что Ереван готов заключить мирное соглашение, которое будет основываться на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности обеих стран. Он также отметил, что соглашение должно обеспечивать открытие транспортных коммуникаций, при условии соблюдения суверенитета тех стран, через территории которых они проходят.
По словам Пашиняна, Армения готова открыть Мегринскую железную дорогу, но исключает ее использование как экстерриториального коридора. Однако он также выразил опасения относительно возможности того, что президент Азербайджана Ильхам Алиев может использовать вопрос об экстерриториальном коридоре как повод для новой агрессии против Армении и захвата ее территорий.
Премьер-министр Армении также обратился к европейским парламентариям с просьбой о поддержке в процессе урегулирования конфликта в регионе. Он отметил, что формальные союзники Армении не оказали помощи в решении вопросов безопасности, даже в тяжелые моменты, когда множество армян были вынуждены бежать из Нагорного Карабаха в Армению после азербайджанской агрессии. Эти союзники, по словам Пашиняна, не только не предоставили поддержку, но также высказывали публичные призывы к изменению власти в Армении и свержению демократического правительства.
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