Армения, Азербайджан и Америка обсудили разработку мирного соглашения

Штаты, Армения и Азербайджан начали разрабатывать план мирного соглашения между Баку и Ереваном.
Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
В частности, государственный секретарь США Энтони Блинкен провел разговор с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.
Госсекретарь США выразил благодарность за положительные шаги, которые Армения и Азербайджан предпринимают для достижения устойчивого мирного соглашения.
В МИД Азербайджана выразили надежду, что стороны продолжат переговоры по тексту мирного договора на основе элементов, предложенных страной на встрече в Женеве.
В ходе этой встречи были положительно воспринят призыв о проведении в октябре этого года очередного заседания двусторонней комиссии по делимитации с целью предотвращения последней напряженности на границе.
В ходе этой встречи были положительно воспринят призыв о проведении в октябре этого года очередного заседания двусторонней комиссии по делимитации с целью предотвращения последней напряженности на границе.
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