Армения, Азербайджан и Америка обсудили разработку мирного соглашения

11:57 05 октября Киев, Украина

Штаты, Армения и Азербайджан начали разрабатывать план мирного соглашения между Баку и Ереваном.



Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента



В частности, государственный секретарь США Энтони Блинкен провел разговор с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.



Госсекретарь США выразил благодарность за положительные шаги, которые Армения и Азербайджан предпринимают для достижения устойчивого мирного соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.В частности, государственный секретарь США Энтони Блинкен провел разговор с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.Госсекретарь США выразил благодарность за положительные шаги, которые Армения и Азербайджан предпринимают для достижения устойчивого мирного соглашения.

"Госсекретарь высоко оценил освобождение военнопленных и подтвердил наше обязательство помочь Армении и Азербайджану решить проблемы мирным путем. Он также подчеркнул, что дипломатия является единственным путем движения вперед", - говорится в сообщении.

В МИД Азербайджана выразили надежду, что стороны продолжат переговоры по тексту мирного договора на основе элементов, предложенных страной на встрече в Женеве.



В ходе этой встречи были положительно воспринят призыв о проведении в октябре этого года очередного заседания двусторонней комиссии по делимитации с целью предотвращения последней напряженности на границе.