Арабо-израильский конфликт: Штаты отправили на Ближний Восток своего дипломата

08:32 13 Май Киев, Украина

Госдепартамент США в срочном порядке отправил на Ближний Восток высокопоставленного дипломата, который должен высказать позицию Штатов в отношении возникшего конфликта и призвать стороны к скорейшему его урегулированию.





В своем обращении госсекретарь



Блинкен, который поговорил по телефону с Нетаньяху, сообщил, что на Ближний Восток направился Хейди Амр, заместитель помощника госсекретаря, который должен встретиться с руководством обеих сторон. Об этом сообщает УНИАН.В своем обращении госсекретарь Энтони Блинкен поддержал право Израиля на самозащиту и осудил ракетные атаки, осуществленные ХАМАС, исламистской группировкой, контролирующей сектор Газа. Он также заявил, что Израиль должен по возможности избегать жертв среди гражданского населения в Газе.Блинкен, который поговорил по телефону с Нетаньяху, сообщил, что на Ближний Восток направился Хейди Амр, заместитель помощника госсекретаря, который должен встретиться с руководством обеих сторон.

"Он (Амр) от моего имени и от имени президента Байдена призовет (стороны) к деэскалации насилия", - заявил Блинкен.

Байден еще не назначил посла США в Израиле. Другие высокопоставленные сотрудники Госдепартамента, занимающиеся этим регионом, все еще не одобрены официально в Сенате.



Отвергая предположения о том, что давний конфликт на Ближнем Востоке не входил в число приоритетов администрации Байдена, Блинкен заявлял, что власти США "полностью погружены" в ситуацию.



"Мы глубоко взаимодействуем по всем направлениям. Государственный департамент, Белый дом, высокопоставленные официальные лица совместно с израильтянами, палестинцами, другими странами и партнерами в регионе делают все... для деэскалации ситуации", - сказал Блинкен, передает Голос Америки.



В своем выступлении Блинкен провел разграничение между "террористической организацией ХАМАС, которая беспорядочно обстреливает ракетами... мирных жителей, и ответом Израиля, действующего в свою защиту".



Однако он добавил, что на Израиле также лежит ответственность за то, чтобы "сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, даже если речь идет о справедливой защите (израильтян)".



В офисе Нетаньяху заявили, что премьер-министр "поблагодарил Блинкена за поддержку права Израиля на самооборону".



Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.



Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.



Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.



Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол".



Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.



Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.