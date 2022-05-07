Apple, Google и Microsoft хотят избавиться от паролей в 2023 году

14:26 06 мая Киев, Украина

Три самых крупных технических гигантов Microsoft, Google и Apple избавяться от паролей до 2023 года.

Об этом сообщает TechCrunch.



Пароли как таковые не слишком надежным методом защитить свою информацию. Согласно ежегодному отчету Verizon о нарушении данных, слабые и легкоугадываемые пароли отвечают более чем за 80% всех утечек данных.



Технологические гиганты объявили, что они расширяют поддержку стандарта входа без пароля от Альянса FIDO и Консорциума World Wide Web. Это означает, что вскоре появится возможность использовать свой смартфон для входа в приложение или веб-сайт независимо от операционной системы или браузера.



Для этого нужно будет только разблокировать свой смартфон – например, из-за отпечатка пальца, сканирования лица или PIN-кода устройства.



Пользователи также смогут автоматически получать доступ к своим учетным данным FiDO (ключам доступа) для входа на нескольких устройствах, в том числе новых, без необходимости повторно входить в каждый аккаунт.



Хотя все три компании Apple, Google и Microsoft уже давно поддерживают стандарт беспарольного входа, созданный Альянсом FIDO, пользователи все еще вынуждены заходить в каждый аккаунт на новом устройстве через стандартный логин и пароль. Только после этого можно использовать для логина, например отпечаток пальца.



В течение следующего года три технологических гиганта внедрят беспарольные стандарты входа в MacOS и Safari; Android и Chrome; и Windows и Edge. Это означает, что пользователи смогут войти в аккаунт браузера Google Chrome, работающего на компьютере с ОС Microsoft Windows, с помощью ключа доступа на устройстве Apple.



Это значительно усложнит для хакеров удаленный излом данных для входа, поскольку для входа требуется доступ к физическому устройству.