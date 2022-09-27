Аппарат NASA врезался в астероид, чтобы изменить его траекторию

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Аппарат DART провел в космосе 10 месяцев, прежде чем добрался до цели. Диаметр Диморфоса составляет 160 метров, он вращается вокруг большего астероида шириной 780 метров. Пара астероидов не представляет угрозы для Земли, они удалены от планеты на 11 миллионов Аппарат космической миссии NASA DART по перенаправлению астероидов успешно поразил свою первую цель, сообщают в агентстве. DART изменил траекторию движения астероида "Диморфос", это первое подобное испытание в истории космической отрасли. Исследователи имели целью выяснить, является ли такое столкновение эффективным способом изменить курс астероида в случае угрозы Земле.Аппарат DART провел в космосе 10 месяцев, прежде чем добрался до цели. Диаметр Диморфоса составляет 160 метров, он вращается вокруг большего астероида шириной 780 метров. Пара астероидов не представляет угрозы для Земли, они удалены от планеты на 11 миллионов

километров.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD — NASA (@NASA) September 26, 2022

DART весом 570 килограммов врезался в астероид на скорости 22,5 тысяч километров в час. Теперь за пораженным астероидом будет наблюдать исследовательская группа, которая должна подтвердить, что в результате удара орбита Диморфоса вокруг большего астероида изменилась. Исследователи ожидают, что DART сократил ее на 1% или примерно на 10 минут.