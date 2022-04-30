Апокалипсис в Италии: град размером с яблоко побил сотни машин

14:51 27 июля Киев, Украина

Сильный шторм, внезапные ливни и град , отдельные фрагменты которого достигали размера яблока, обрушились на Италию.

В регионе Эмилия-Романья - было перекрыто движение на главной автостраде А1 в районе Пармы, сотни машин и домов повреждены, сообщает il Fatto Quotidiano во вторник, 27 июля.



Град прошел накануне во второй половине дня. Автомобилистов и местных жителей непогода застала врасплох: градины размером с яблоко побили автомобильные стекла и оставили вмятины на кузовах машин. В свою очередь водители не могли продолжать движение из-за ветра, ливня и града.

В результате спасатели перекрыли движение на автостраде Милан-Неаполь примерно на три часа для проезда техники и спасателей. Случилось несколько небольших ДТП.