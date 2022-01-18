Антиукраинские санкции Путина не достигли своей цели

Как заявили в офисе президента, расширение списка украинских граждан, на которых распространяются санкции Кремля, априори лишены всякого смысла и являются просто спекуляцией на фоне сложившейся ситуации. Таким жестом Путин пытается переключить внимание россиян на мнимую борьбу с внешними врагами.

"Мотивация подобных действий всегда в пропагандистских целях", - подчеркнули в офисе президента Украины.

Санкции РФ введены на фоне ряда скандальных событий: отравления российского оппозиционера Алексея Навального и затянувшегося политического кризиса в Беларуси, напомнили в офисе украинского президента.

РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри своей страны, подчеркивают в офисе президента.

Как сообщалось, российское правительство расширило санкции против Украины. В список, среди прочих, попали бывший украинский президент Петр Порошенко и экс-депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук.

Ограничительные меры означают: заморозку счетов, бездокументарных ценных бумаг и имущества украинских граждан, против которых введены санкции, на территории России. Кроме того, попавшие под санкции украинцы потеряли возможность вывести деньги за пределы РФ.

Такие меры были приняты правительством России на основании указа президента РФ Владимира Путина "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ".