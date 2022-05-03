Антисемитские высказывания лаврова ускорят "бегство мозгов" из россии 

12:19 03 мая Киев, Украина

За десятилетия правления Путина многие евреи говорили: ну вот он, кто угодно, но не антисемит хоть, "нет в россии антисемитизма , даже бытового". Почти...

После вчерашнего скандального заявления Лаврова весь мир "вдруг" понял истинное лицо россии.

Сейчас в Израиле наблюдается самый большой за 20 лет приток эмигрантов, треть из новоприбывших — россияне.



За год репатриировалось 42,675 человек, сообщает Министерство алиии и интеграции Израиля в статистическом отчете. Обгоняет всех россия, из которой приехали 33% всех репатриантов. Украина — 27%, за ней следуют США с 10%, Франция — 8%, Аргентина — 3%, Беларусь — 3% и Индия — 2%.



Среди репатриантов: 2100 инженеров, 1500 экономистов, 1100 учителей, 1000 врачей, 250 медсестер. Статистики по количеству репатриантов, занятых в сфере высоких технологий (которых так хочет удержать Москва), нет, но, как правило, это более 10% от трудоспособной части. Именно в Израиле обосновался основатель «Яндекса» Аркадий Волож, собирающий новую команду на основе уехавших менеджеров и программистов «Яндекса».



Теперь бегство из россии еще больше ускорится. После вчерашнего скандального заявления Лаврова весь мир обвиняет министра иностранных дел россии в антисемитизме. Но будут и внтурироссийские последствия, указывает экс-совладелец «Юкоса» Леонид Невзлин: «Когда Лавров говорит, что самые большие антисемиты — это евреи, он, похоже, имеет в виду тех из них, кто не будет согласен с генеральной линией Кремля. Когда же их придут «денацифицировать»? Как среагируют на это евреи из окружения Путина? Как им теперь продолжать лизоблюдствовать?»



Те, кто находится в процессе принятия решения об эмиграции, особенно чувствительны к такого рода высказываниям. Министерство алии и так докладывает о возросшем потоке репатриантов из России. Ну так спасибо Лаврову, мозги будут утекать из россии еще быстрее.