Антиправительственные протесты в Бейруте

Ливанцы возмущены произошедшим в Бейруте, в ночь на 7 августа вспыхнули антиправительственные протесты и столкновения с силовиками, полиция применила слезоточивый газ, несколько человек ранены.
По мнению протестующих, к взрывам привела халатность власти, они требуют отставки правительства в полном составе.
Государственные СМИ Ливана сообщают, что протестующие разжигали костры и бросали камни в полицейских.
Напомним, представители администрации порта Бейрут, в котором хранились тонны взрывоопасных веществ, были задержаны ливанскими правоохранительными органами.
4 августа в порту Бейрута прогремели мощные взрывы, масштабы которых сравнил с землетрясением амплитудой в 4,5 балла.
4 августа в порту Бейрута прогремели мощные взрывы, масштабы которых сравнил с землетрясением амплитудой в 4,5 балла.
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