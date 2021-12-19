Антиправительственные протесты в Бейруте

20:50 07 Август Киев, Украина

Ливанцы возмущены произошедшим в Бейруте , в ночь на 7 августа вспыхнули антиправительственные протесты и столкновения с силовиками, полиция применила слезоточивый газ, несколько человек ранены.

По мнению протестующих, к взрывам привела халатность власти, они требуют отставки правительства в полном составе.





Государственные СМИ Ливана сообщают, что протестующие разжигали костры и бросали камни в полицейских.

Напомним, представители администрации порта Бейрут, в котором хранились тонны взрывоопасных веществ, были задержаны ливанскими правоохранительными органами.



4 августа в порту Бейрута прогремели мощные взрывы, масштабы которых сравнил с землетрясением амплитудой в 4,5 балла.



