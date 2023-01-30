Аномальные морозы в Афганистане: 170 жертв взрослых и детей

В результате мощных снегопадов и холодной погоды в Афганистане 170 человек стали жертвами. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на спикера министерства природных катаклизмов Афганистана Шавиулу Рахими.
Он отметил, что в течение этого периода было полностью разрушено или частично повреждено 150 жилых домов и погибли около 80 тыс. голов скота.
Рахими призвал международные гуманитарные агентства оказать помощь нуждающимся афганским семьям и помочь им пережить зиму.
Сообщается, что в Афганистане нет центрального отопления и люди часто используют уголь, дрова или сжиженный газ для обогрева зимой, что часто приводит к жертвам из-за утечки газа или выделения углекислого газа.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии