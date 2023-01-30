Аномальные морозы в Афганистане: 170 жертв взрослых и детей

11:01 30 января Киев, Украина

В результате мощных снегопадов и холодной погоды в Афганистане 170 человек стали жертвами. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на спикера министерства природных катаклизмов Афганистана Шавиулу Рахими.

"В общей сложности 170 человек, в том числе женщины и дети, погибли, и еще 30, среди них женщины и дети, получили травмы из-за холодной погоды и снегопада в 24 из 34 провинций Афганистана в течение последних трех недель", - заявил Рахими.



Он отметил, что в течение этого периода было полностью разрушено или частично повреждено 150 жилых домов и погибли около 80 тыс. голов скота.



Рахими призвал международные гуманитарные агентства оказать помощь нуждающимся афганским семьям и помочь им пережить зиму.



Сообщается, что в Афганистане нет центрального отопления и люди часто используют уголь, дрова или сжиженный газ для обогрева зимой, что часто приводит к жертвам из-за утечки газа или выделения углекислого газа.