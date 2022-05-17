Аномальная жара и пожары в Италии: есть жертвы среди населения

Впервые за последние 44 года в Италии установилась такая рекордная жара. Такая погода способствует возникновению пожаров. Как сообщает агентство ANSA, из-за бушующих на юге Италии масштабных лесных пожаров число жертв возросло до четырех человек.
Также отмечается, что в данном регионе установилась аномальная жара - свыше + 48 °С.
Синоптики предупреждают, что жаркая волна достигнет своего пика в стране в пятницу, 13 августа.
Сегодня уже 15 итальянских городов находятся в "красной зоне", в которых жара настолько сильна, что представляет опасность для здоровья всего населения, а не только пожилых людей.
Ученые убеждены, что за аномальной жарой в Италии стоит изменение климата.
Напомним, в провинции Сиракуза на юго-востоке Сицилии в среду, 11 августа, была зафиксирована рекордная температура не только для Италии, но и для всей Европы.
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