Аномальная жара и пожары в Италии: есть жертвы среди населения

07:35 13 августа Киев, Украина

Впервые за последние 44 года в Италии установилась такая рекордная жара. Такая погода способствует возникновению пожаров. Как сообщает агентство ANSA, из-за бушующих на юге Италии масштабных лесных пожаров число жертв возросло до четырех человек.

Также отмечается, что в данном регионе установилась аномальная жара - свыше + 48 °С.

"Антициклон "Люцифер" принес в Италию сверхвысокие температуры из Сахары. Горит Калабрия, Сицилия, Сардиния, Кампания", - написало издание.

Синоптики предупреждают, что жаркая волна достигнет своего пика в стране в пятницу, 13 августа.

Сегодня уже 15 итальянских городов находятся в "красной зоне", в которых жара настолько сильна, что представляет опасность для здоровья всего населения, а не только пожилых людей.

Ученые убеждены, что за аномальной жарой в Италии стоит изменение климата.

Напомним, в провинции Сиракуза на юго-востоке Сицилии в среду, 11 августа, была зафиксирована рекордная температура не только для Италии, но и для всей Европы.