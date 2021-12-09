Анкару неожиданно засыпало снегом

16:17 24 Март Киев, Украина

На столицу Турции Анкару в весенний сезон обрушился обильный снегопад , вызвав удивление у местных жителей.

Об этом сообщает Мilliyet.



Из-за сильного снегопада, водителям пришлось нелегко. Бригады коммунальщиков не успевали расчищать и посыпать заснеженные дороги.





Отмечается, что после кратковременного дождя по всему городу пошел сильный снегопад. Снег, покрывающий город белым покровом, доставил водителям неприятности на дорогах. Было много аварий из-за снегопада.

Коммунальные службы расчищают дороги и посыпают их солевой смесью, чтобы предотвратить гололед.