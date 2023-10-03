Англия: молния попала в завод, взорвался резервуар для биогаза

08:46 03 октября Киев, Украина





Свидетели описали событие в соцсетях как огромный огненный шар, освещавший ночное небо после взрыва на электростанции предприятия Severn Trent Green. Компания перерабатывает пищевые отходы, превращая их в биогаз. По ее данным, в результате удара молнии взорвался один из резервуаров для биогаза.



Сообщается, что никто не пострадал, а сотрудники совместно с экстренными службами работают над охраной места происшествия. Местные жители сообщили об отключении электроэнергии в нескольких населенных пунктах поблизости, а именно в Уитне, Берфорде, Чиппинг-Нортоне и Милтон-андер-Вичвуди. Удар молнии вызвал мощный взрыв на заводе по переработке пищевых отходов в графстве Оксфордшир на юге Англии, сообщает BBC.Свидетели описали событие в соцсетях как огромный огненный шар, освещавший ночное небо после взрыва на электростанции предприятия Severn Trent Green. Компания перерабатывает пищевые отходы, превращая их в биогаз. По ее данным, в результате удара молнии взорвался один из резервуаров для биогаза.Сообщается, что никто не пострадал, а сотрудники совместно с экстренными службами работают над охраной места происшествия. Местные жители сообщили об отключении электроэнергии в нескольких населенных пунктах поблизости, а именно в Уитне, Берфорде, Чиппинг-Нортоне и Милтон-андер-Вичвуди.

К тушению пожара на заводе, перерабатывающем пищевые отходы в биогаз, привлекли шесть пожарных машин и 40 спасателей. Совет округа Оксфордшир сообщил, что экипажи использовали летательный аппарат и резервуар для воды, для борьбы с пламенем.