Англичане создали экстремально крепкий джин

17:57 26 ноября Киев, Украина

Небольшая винокурня Anno Distillers, расположенная в графстве Кент на юго-востоке Англии, выпустила самый крепкий джин в мире.

Сообщается, что крепость нового джина составляет 95%.

"Потребовалось много экспериментов, но мы гордимся тем, чего достигли, не жертвуя вкусом", - заявляет соучредитель компании Энди Ризон.

Крепость этого джина существенно превышает крепость джина, ранее удерживавшего звание самого крепкого джина планеты Scotland’s Twin River Distiller. Его рекорд был 77%



Те, кто уже дегустировал экстремально крепкий джин, говорят, что у него "насыщенный вкус": можжевельник и мягкие специи с ароматом цитруса и трав. Подавать напиток рекомендуют с тоником и кусочком грейпфрута.



На сегодня он продается только в интернет-магазине винокурни по цене 30 фунтов стерлингов за бутылку. Это примерно 1100 гривен.