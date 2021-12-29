Ангела Меркель определилась с новым кандидатом на должность канцлера Германии

12:18 20 Апрель Киев, Украина

Ангела Меркель определилась со своим преемником, им стал Армин Лашет . Дебаты правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) в отношении нового кандидата затянулись до поздней ночи.

Об этом пишет Deutsche Welle.



По информации издания, дебаты шли в течение шести часов и затянулись до поздней ночи понедельника, 19 апреля.



В результате за Армина Лашета, который возглавляет партию, проголосовало большинство (77,5%) совета партии - 31 человек. Его соперник Маркус Зедер получил девять голосов. Шесть человек воздержались.