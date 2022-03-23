Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента и уехал из РФ - Bloomberg

14:35 23 марта Киев, Украина

Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника.



По их словам, Чубайс уехал из России. Он объяснил свои действия несогласием с войной в Украине, пишет Bloomberg.



Агентство отмечает, что Чубайс стал самым высокопоставленным чиновником, порвавшим связи с Кремлем после вторжения в Украину.



Анатолий Чубайс был назначен спецпредставителем президента России в декабре 2020 года. До этого он девять лет возглавлял госкорпорацию «Роснано». После начала войны он публично не делал однозначных антивоенных заявлений.