Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента и уехал из РФ - Bloomberg

Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника.
По их словам, Чубайс уехал из России. Он объяснил свои действия несогласием с войной в Украине, пишет Bloomberg.
Агентство отмечает, что Чубайс стал самым высокопоставленным чиновником, порвавшим связи с Кремлем после вторжения в Украину.
Анатолий Чубайс был назначен спецпредставителем президента России в декабре 2020 года. До этого он девять лет возглавлял госкорпорацию «Роснано». После начала войны он публично не делал однозначных антивоенных заявлений.
По их словам, Чубайс уехал из России. Он объяснил свои действия несогласием с войной в Украине, пишет Bloomberg.
Агентство отмечает, что Чубайс стал самым высокопоставленным чиновником, порвавшим связи с Кремлем после вторжения в Украину.
Анатолий Чубайс был назначен спецпредставителем президента России в декабре 2020 года. До этого он девять лет возглавлял госкорпорацию «Роснано». После начала войны он публично не делал однозначных антивоенных заявлений.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии