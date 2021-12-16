Аналог МКС на дне океана

Внук известного во всем мире исследователя Жака-Ива Кусто, пошел по стопам деда. Фабьен Кусто планирует построить подводную лабораторию
Исследовательский центр будет располагаться на глубине 18 метров и ученые смогут там жить, неделями не поднимаясь на поверхность.
52-летний Фабьен Кусто пошел по стопам своего деда и стал одним из самых выдающихся защитников океана и документалистов своего поколения. Новый проект Кусто также связан с подводными исследованиями.
С помощью промышленного дизайнера Ива Бехара, Фабьен планирует построить самую большую подводную лабораторию на планете. Амбициозный проект под названием Proteus будет масштабнее всех предыдущих попыток построить подводную лабораторию, которую можно сравнить с Международной космической станцией. Исследовательский центр сможет вместить до 12 человек одновременно.
52-летний Фабьен Кусто пошел по стопам своего деда и стал одним из самых выдающихся защитников океана и документалистов своего поколения. Новый проект Кусто также связан с подводными исследованиями.
С помощью промышленного дизайнера Ива Бехара, Фабьен планирует построить самую большую подводную лабораторию на планете. Амбициозный проект под названием Proteus будет масштабнее всех предыдущих попыток построить подводную лабораторию, которую можно сравнить с Международной космической станцией. Исследовательский центр сможет вместить до 12 человек одновременно.
Двухэтажное строение будет стоять на сваях, которые смогут адаптироваться к изменяющемуся морскому дну. Энергию лаборатория будет черпать от ветра и солнца на поверхности, а также преобразовывать тепловую энергию океана.
В отсеках, ответвляющихся от основного строения, будут располагаться спальни, лаборатории, медицинские отсеки, корпусы с системами жизнеобеспечения и складские помещения.
Самым большим из таких отсеков будет "лунный пруд" или "мокрое крыльцо" – большое отверстие, обращенное вниз. Оно будет служить доком для аппаратов и входом на станцию.
Финансирование проекта пока еще находится на стадии разработки. Известно, что Proteus будет располагаться у берегов нидерландского карибского острова Кюрасао на глубине 18 метров. Исследователи смогут оставаться там неделями, не подвергаясь постоянному и длительному процессу декомпрессии.
Подобно Международной космической станции, Фабьен Кусто надеется делать регулярные прямые трансляции из подводной лаборатории, а также выпускать контент в формате VR/AR. Кусто надеется таким образом привлечь больше внимания к подводным исследованиям.
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