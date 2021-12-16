Аналог МКС на дне океана

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Внук известного во всем мире исследователя Жака-Ива Кусто, пошел по стопам деда. Фабьен Кусто планирует построить подводную лабораторию





52-летний Фабьен Кусто пошел по стопам своего деда и стал одним из самых выдающихся защитников



С помощью промышленного дизайнера Ива Бехара, Фабьен планирует построить самую большую подводную лабораторию на планете. Амбициозный проект под названием Proteus будет масштабнее всех предыдущих попыток построить подводную лабораторию, которую можно сравнить с Международной космической станцией. Исследовательский центр сможет вместить до 12 человек одновременно.



Исследовательский центр будет располагаться на глубине 18 метров и ученые смогут там жить, неделями не поднимаясь на поверхность.52-летний Фабьен Кусто пошел по стопам своего деда и стал одним из самых выдающихся защитников океана и документалистов своего поколения. Новый проект Кусто также связан с подводными исследованиями.С помощью промышленного дизайнера Ива Бехара, Фабьен планирует построить самую большую подводную лабораторию на планете. Амбициозный проект под названием Proteus будет масштабнее всех предыдущих попыток построить подводную лабораторию, которую можно сравнить с Международной космической станцией. Исследовательский центр сможет вместить до 12 человек одновременно.

Двухэтажное строение будет стоять на сваях, которые смогут адаптироваться к изменяющемуся морскому дну. Энергию лаборатория будет черпать от ветра и солнца на поверхности, а также преобразовывать тепловую энергию океана.

В отсеках, ответвляющихся от основного строения, будут располагаться спальни, лаборатории, медицинские отсеки, корпусы с системами жизнеобеспечения и складские помещения.



Самым большим из таких отсеков будет "лунный пруд" или "мокрое крыльцо" – большое отверстие, обращенное вниз. Оно будет служить доком для аппаратов и входом на станцию.



Финансирование проекта пока еще находится на стадии разработки. Известно, что Proteus будет располагаться у берегов нидерландского карибского острова Кюрасао на глубине 18 метров. Исследователи смогут оставаться там неделями, не подвергаясь постоянному и длительному процессу декомпрессии.



Подобно Международной космической станции, Фабьен Кусто надеется делать регулярные прямые трансляции из подводной лаборатории, а также выпускать контент в формате VR/AR. Кусто надеется таким образом привлечь больше внимания к подводным исследованиям.