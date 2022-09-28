Американское посольство в москве призывает своих граждан покинуть рф

Посольство Соединенных Штатов в москве призывало своих граждан немедленно выехать из россии, а также в дальнейшем не посещать страну-агрессора.
Об этом сообщается на сайте посольства.
Отмечается, что после того, как правительство рф объявило мобилизацию для войны в Украине, российская сторона может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из россии и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу.
Как подчеркнули в посольстве, варианты коммерческих рейсов в рф в настоящее время крайне ограничены и часто недоступны в короткие сроки. Поэтому гражданам США стоит воспользоваться сухопутными маршрутами.
Как подчеркнули в посольстве, варианты коммерческих рейсов в рф в настоящее время крайне ограничены и часто недоступны в короткие сроки. Поэтому гражданам США стоит воспользоваться сухопутными маршрутами.
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