Американское посольство в москве призывает своих граждан покинуть рф

15:38 28 сентября Киев, Украина

Посольство Соединенных Штатов в москве призывало своих граждан немедленно выехать из россии, а также в дальнейшем не посещать страну-агрессора.



Об этом сообщается на сайте посольства.

"Граждане США не должны ездить в россию, а те, кто проживает или путешествует в россии, должны немедленно покинуть ее, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после того, как правительство рф объявило мобилизацию для войны в Украине, российская сторона может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из россии и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу.



Как подчеркнули в посольстве, варианты коммерческих рейсов в рф в настоящее время крайне ограничены и часто недоступны в короткие сроки. Поэтому гражданам США стоит воспользоваться сухопутными маршрутами.