Американский Конгресс готов поддержать Байдена в масштабной помощи Украине

Американский Конгресс выразил готовность поддержать запросы президента Джо Байдена о масштабной помощи Украине.
Речь идет о выделении государству $33 миллиардов.
Также конгрессмены намерены голосовать за анонсированное привлечение российских чиновников и олигархов к ответственности за развязывание боевых действий. Об заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которую цитирует ее пресс-служба.
Также конгрессмены намерены голосовать за анонсированное привлечение российских чиновников и олигархов к ответственности за развязывание боевых действий. Об заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которую цитирует ее пресс-служба.
По ее словам, ныне Конгресс США работает над решением многих важных вопросов. Вместе с тем, подчеркнула чиновник, не сомнений в том, что озвученные запросы будут утверждены.
Также спикер нижней палаты ведомства добавила, что США готовы выделять Украине помощь в необходимых ей объемах. Причем как в сфере обороны, так и экономики страны и ее гуманитарных потребностей.
Пелоси напомнила, что эти вопросы уже были предметом ее обсуждений с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем в ходе встречи на прошлой неделе.
Также американский лидер заверил, что США настроены привлечь российских чиновников и олигархов к ответственности за развязанную РФ войну против украинского государства. Так в Вашингтоне намерены добиться конфискации имущества таких россиян, чтобы среди прочего использовать изъятые средства для поддержки Украины.
Пелоси напомнила, что эти вопросы уже были предметом ее обсуждений с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем в ходе встречи на прошлой неделе.
Также американский лидер заверил, что США настроены привлечь российских чиновников и олигархов к ответственности за развязанную РФ войну против украинского государства. Так в Вашингтоне намерены добиться конфискации имущества таких россиян, чтобы среди прочего использовать изъятые средства для поддержки Украины.
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