Американский Конгресс готов поддержать Байдена в масштабной помощи Украине

06:52 29 апреля Киев, Украина

Американский Конгресс выразил готовность поддержать запросы президента Джо Байдена о масштабной помощи Украине.

Речь идет о выделении государству $33 миллиардов.



Также конгрессмены намерены голосовать за анонсированное привлечение российских чиновников и олигархов к ответственности за развязывание боевых действий. Об заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которую цитирует ее пресс-служба.

"Мы настроены очень оптимистично, поскольку имеем мощную двухпартийную поддержку", – ответила она на перспективы принятия Конгрессом новых инициатив, объявленных американским лидером 28 апреля.

По ее словам, ныне Конгресс США работает над решением многих важных вопросов. Вместе с тем, подчеркнула чиновник, не сомнений в том, что озвученные запросы будут утверждены.

"Решительный, основанный на ценностях запрос президента Байдена об увеличении помощи Украине в сфере безопасности отражает то, что необходимо, чтобы помочь им защитить не только свою нацию, но и саму демократию. Мы с нетерпением ждем сильного двухпартийного голосования", – заверила Пелоси.

Также спикер нижней палаты ведомства добавила, что США готовы выделять Украине помощь в необходимых ей объемах. Причем как в сфере обороны, так и экономики страны и ее гуманитарных потребностей.



Пелоси напомнила, что эти вопросы уже были предметом ее обсуждений с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем в ходе встречи на прошлой неделе.



Также американский лидер заверил, что США настроены привлечь российских чиновников и олигархов к ответственности за развязанную РФ войну против украинского государства. Так в Вашингтоне намерены добиться конфискации имущества таких россиян, чтобы среди прочего использовать изъятые средства для поддержки Украины.