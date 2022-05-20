Американский грузовой самолет за рейс вывез 640 беженцев из Кабула

09:05 17 августа Киев, Украина

К рекордному числу пассажиров на борту самолета Boeing приблизился рейс американского грузового самолета C-17 Globemaster, когда смог одновременно эвакуировать из кабула в Катар 640 афганцев. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает Defense One.

Издание отмечает, что самолет принадлежит 436-му авиакрылу, базирующемуся на базе ВВС Дувр в Делавэре (США).

"Самолет не собирался брать на борт такое количество людей, однако афганские беженцы самовольно проникли на аэродром и прорвались на борт самолета. Экипаж принял решение не высаживать силой афганцев и лететь со всеми, кто был на борту", - говорится в сообщении.

Рейс стал одним из немногих, которые могли эвакуировать одновременно такое количество людей.

Афганцы, вылетевшие из Кабула на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, сидели на полу.